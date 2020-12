Autostrada A20 – Uscita obbligatoria a Rometta direzione Palermo per interventi urgenti di messa in sicurezza

Nelle prime ore di questo pomeriggio si è resa necessaria la chiusura di un tratto stradale sull’autostrada A20, in direzione Palermo. A causa di interventi urgenti di messa in sicurezza, in corrispondenza del viadotto Acquavena all’altezza del km. 27,800 nei pressi del comune di Spadafora, per i veicoli in transito sulla carreggiata lato mare è stata disposta l’uscita obbligatoria al casello di Rometta, con rientro a quello di Milazzo.

Per favorire i lavori a partire dalle ore 16 di domani, mercoledì 30 dicembre 2020, il transito sarà ripristinato per mezzo dell’istituzione del doppio senso di circolazione nella carreggiata di monte (in direzione Messina), sino a venerdì 19 febbraio 2021. Conseguentemente non sarà possibile imboccare l’ingresso autostradale in direzione Palermo dal casello di Rometta.