Autostrada A19, conclusi in anticipo i lavori sul viadotto Cannatino

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nella veste di commissario straordinario per il piano di manutenzione dell’autostrada A19, ha reso noto che da domani il viadotto Cannatino sarà riaperto completamente al traffico, con un anticipo di 40 giorni rispetto al cronoprogramma originario. L’intervento, che aveva già beneficiato di un primo slittamento positivo di un mese, si conclude in realtà con ulteriori dieci giorni di anticipo su quell’ulteriore scadenza.

«La conclusione anticipata di questo importante cantiere – ha dichiarato Schifani – rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro impegno per una rete infrastrutturale moderna e sicura. L’intervento al viadotto Cannatino è stato gestito con efficienza e rapidità, nell’ottica di minimizzare i disagi per gli automobilisti, soprattutto in vista dei grandi flussi di traffico estivi. Questo risultato dimostra come, con una programmazione attenta e una costante vigilanza sull’esecuzione delle opere, sia possibile garantire tempi certi e qualità negli interventi. Continueremo su questa strada, accelerando laddove possibile e sempre con l’obiettivo di dare risposte concrete ai siciliani».

L’operazione, finanziata con 4,75 milioni di euro, ha permesso di rimuovere tutti i cantieri presenti nei primi 60 chilometri dell’A19, da Palermo fino al viadotto, liberando il transito in vista dell’esodo di Ferragosto. I lavori hanno riguardato il rinforzo delle solette, il rifacimento delle testate, l’impermeabilizzazione degli impalcati, la regimentazione delle acque con nuovi pluviali, la sostituzione dei giunti di dilatazione, il rifacimento della pavimentazione e il ripristino della segnaletica orizzontale.

