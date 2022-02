Automobilismo – Arriva in RO racing il Campione europeo rally auto storiche Lucio Da Zanche

Il Campione Europeo di rally per auto storiche, Lucio Da Zanche, arriva in scuderia RO racing e completa i ranghi del settore. Il blasonato driver valtellinese alternerà le sue presenze sia nel Campionato italiano sia nell’europeo.

Una nuova stella brilla nella costellazione della scuderia RO racing, è stato, infatti, ufficializzato il passaggio tra i ranghi del sodalizio di Cianciana del pluricampione italiano ed europeo di rally per auto storiche, Lucio Da Zanche. Il valtellinese, da sempre fedele al marchio Porsche, disputerà con una 911 del Quarto Raggruppamento, seguita dalla Penta Car, diverse gare del Campionato italiano rally auto storiche e marcherà cartellino di presenza in diversi appuntamenti della serie continentale.

A fianco del blasonato pilota di Bormio troverà posto il suo corregionale Daniele De Luis. I due completano lo squadrone che la scuderia siciliana schiererà nella massima serie del rallysmo italico riservato alle auto storiche.

“Siamo molto felici di aver concluso il nostro accordo con Lucio – ha detto Rosario Montalbano, presidente della scuderia – in questo modo potremo schierare in diverse gare dell’italiano, giusto per usare un termine preso in prestito dal mondo del calcio, un attacco a tre punte, con il valtellinese che affiancherà , nella massima serie nazionale, Angelo Lombardo e Natale Mannino. Non vediamo l’ora di poter iniziare questa nuova avventura”.