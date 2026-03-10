Automobilismo, ad Acireale la premiazione del Trofeo dell’Etna

La sede dell’Accademia di Scienze, Lettere e Belle Arti degli Zelanti e dei Dafnici, all’interno del Palazzo di Città di Acireale, ospiterà sabato 14 marzo alle ore 17 la cerimonia di consegna dei riconoscimenti della terza edizione del “Trofeo dell’Etna”. L’iniziativa è promossa dagli Automobile Club di Acireale e di Catania e nasce con l’obiettivo di premiare i piloti e le squadre che si sono distinti nel corso delle tre cronoscalate che compongono il circuito etneo.

Il riconoscimento riguarda i risultati ottenuti nelle competizioni automobilistiche in salita Giarre–Montesalice–Milo, Catania–Etna e Linguaglossa–Piano Provenzano, appuntamenti considerati tra i più rappresentativi del calendario motoristico siciliano. Le tre gare, nel tempo, hanno consolidato la propria presenza nel panorama delle competizioni nazionali, richiamando partecipanti e appassionati provenienti da diverse aree dell’isola e da altre regioni italiane.

L’iniziativa intende valorizzare l’attività sportiva e l’organizzazione che ruota attorno alle competizioni motoristiche dell’area etnea, evidenziando il ruolo svolto da piloti, team e strutture organizzative nel mantenere viva la tradizione delle gare in salita sul territorio.

Alla cerimonia sono attesi diversi rappresentanti istituzionali e amministratori locali. Interverranno il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo, i deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana Nicola D’Agostino e Andrea Messina, oltre ai sindaci dei comuni attraversati dai tracciati delle tre cronoscalate: Leo Cantarella per Giarre, Alfio Cosentino per Milo, Santo Raciti per Santa Venerina, Carlo Caputo per Belpasso e Angelo Pulvirenti per Nicolosi. A fare gli onori di casa saranno i presidenti degli Automobile Club promotori dell’iniziativa, Angelo Pennisi per Acireale e Maurizio Magnano San Lio per Catania.

