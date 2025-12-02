Auto in fiamme sulla SS114 ad Acireale, ferite due donne

Un incidente autonomo si è verificato lungo la Strada Statale 114, nel territorio di Acireale, dove una Toyota Yaris ha impattato contro un muro dopo che la conducente ha perso il controllo del veicolo. Subito dopo la collisione, l’auto ha preso fuoco. A bordo si trovavano due donne, madre e figlia, che sono riuscite a lasciare l’abitacolo prima che le fiamme si propagassero. Entrambe sono state soccorse dal personale del 118 e trasferite in ospedale. Secondo quanto riferito dai sanitari, le loro condizioni non risultano gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Acireale, che hanno provveduto a estinguere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area. Gli agenti della Polizia Locale hanno gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso e di spegnimento. Le cause della perdita di controllo del mezzo non sono state ancora chiarite.

Le autorità hanno delimitato la zona per consentire i rilievi necessari e monitorare le condizioni della carreggiata interessata dall’incendio. L’intervento tempestivo dei soccorritori ha permesso di evitare ulteriori conseguenze, mentre la vettura è andata completamente distrutta dal rogo.

👁 Articolo letto 124 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.