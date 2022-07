Autisti-soccorritori 118 – Andronino (Uil-Fpl): “Vengano gratificati come il personale della dirigenza medica”

Livio Andronico, segretario provinciale della Uil-Fpl, con una nota inviata all’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, sollecita il riconoscimento economico per il personale autista-soccorittore in servizio al 118 Regionale. Tale richiesta deriva dal recente accordo siglato a livello regionale per il personale della dirigenza medica.

“La Uil-Fpl Messina è venuta a conoscenza attraverso fonti di informazione e stampa – si legge nella nota sindacale -, che è stato siglato un nuovo accordo regionale di emergenza urgenza per il personale della dirigenza medica che opera nel 118. Nel prendere atto, che i benefici assegnati con il nuovo accordo non sono altro che il giusto riconoscimento dei sacrifici e dei rischi che incorre tale personale per garantire l’emergenza, ci saremmo aspettati, che quanto meno l’Avv. Ruggero Razza, Assessore Regionale alla Salute intervenisse in tale occasione anche in favore del personale autista soccorritore per gratificarlo economicamente attraverso un accordo integrativo regionale. Infatti, riteniamo sia più che opportuno riconoscere anche a questo personale, che svolge un ruolo fondamentale nelle emergenze urgenze di assistenza ed aiuto al malato trasportato, i gravi disagi che subiscono durante l’attività lavorativa.

Signor Assessore, attendiamo per tale personale, un’urgente convocazione del tavolo negoziale regionale, per confrontarsi su proposte che in qualche maniera riconoscano un implemento economico attraverso risorse aggiuntive regionali, così come ottenuto dall’area della dirigenza medica”.