Australian Open, Sinner si ferma in semifinale, Djokovic vola in finale

Jannik Sinner si ferma in semifinale all’Australian Open, superato da Novak Djokovic al termine di un confronto durato oltre quattro ore. Il match, giocato su ritmi elevati e caratterizzato da lunghi scambi, è stato segnato dalle numerose occasioni non concretizzate dall’azzurro, che ha mancato complessivamente 16 palle break, otto delle quali nel set decisivo. Proprio in quei passaggi la partita ha preso una direzione definitiva, non per un calo evidente di Sinner, ma per l’incapacità di capitalizzare i momenti favorevoli.

Al termine dell’incontro, Sinner ha analizzato con chiarezza l’esito della sfida: «È una sconfitta che fa male, molto. Ho avuto tante occasioni, soprattutto nel quinto set, che non sono riuscito a sfruttare. Lui ha giocato alcuni grandi punti, il tennis è così. È stata una montagna russa». La semifinale è arrivata dopo una prima sfida altrettanto estenuante tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, durata oltre cinque ore, in una giornata che ha offerto al pubblico quasi dieci ore complessive di tennis alla Rod Laver Arena.

I numeri finali raccontano un equilibrio solo apparente: Sinner ha conquistato 152 punti contro i 139 di Djokovic, dimostrando di aver spesso preso l’iniziativa e dettato il ritmo. Tuttavia, nei momenti chiave, il serbo ha mostrato maggiore efficacia, riuscendo a difendere le situazioni più delicate e a colpire con precisione nei frangenti decisivi. Nel quinto set, l’azzurro ha avuto più volte la possibilità di chiudere l’incontro, senza però riuscirci.

Sinner ha riconosciuto il valore dell’avversario nel dopo partita: «Ha vinto 24 Slam e non sorprende il suo livello. È stato il più grande per tanti anni, un riferimento per me e per Carlos. Ho avuto le mie opportunità e le ho perse, va dato merito a lui». Djokovic affronterà Alcaraz in finale.

