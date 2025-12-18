Augusta, centro di riferimento regionale malattie ematologiche rare

L’Unità operativa complessa di Ematologia dell’ospedale di Augusta è stata ufficialmente riconosciuta come Centro di riferimento regionale per la diagnosi e il trattamento delle patologie rare. L’accreditamento è stato conferito in base a quanto previsto dal decreto assessoriale n. 565 del 2025, che individua le strutture sanitarie abilitate alla presa in carico di specifiche malattie a bassa incidenza.

Il riconoscimento riguarda, in particolare, la gestione di patologie rare di origine midollare, oltre alle malattie della coagulazione e delle piastrine. L’ottenimento dello status di Centro di riferimento consente alla struttura di attivare percorsi diagnostico-terapeutici completi, comprensivi di accertamenti specialistici, trattamenti mirati e utilizzo di farmaci dedicati, secondo protocolli aggiornati.

Come spiegato dal direttore dell’Unità di Ematologia, Michele Floridia, “questo riconoscimento permette ai pazienti residenti nella provincia di Siracusa di fruire di terapie innovative, comportando una riduzione della mobilità passiva verso altri centri regionali ed extraregionali”. La nuova qualificazione mira dunque a rafforzare l’offerta sanitaria sul territorio, garantendo un accesso più diretto alle cure per i pazienti affetti da malattie rare.

L’accreditamento consente inoltre il rilascio dell’esenzione per patologia, che in assenza di tale riconoscimento sarebbe ottenibile solo attraverso altre strutture regionali. L’Unità operativa di Ematologia dell’ospedale di Augusta sarà infine coinvolta nell’implementazione del Registro regionale delle Malattie Rare, contribuendo al sistema di monitoraggio e alla programmazione sanitaria a livello regionale, in raccordo con le altre realtà accreditate.

👁 Articolo letto 216 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.