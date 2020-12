Auguri da tutto il mondo stanno giungendo in Vaticano per il compleanno del Papa che oggi compie 84 anni. “Auguri, Papa Francesco – scrive su Twitter il premier Conte – seguiamo con il massimo rispetto il tuo impegno per una Chiesa di “prossimità ”, sempre costantemente attenta ai bisogni dei più poveri, dei più fragili, dei più piccoli.“.

Auguri Papa Francesco, oggi spegne 84 candeline ultima modifica: da