Auguri di Natale, iniziativa del Mcl nella parrocchia di Ognissanti

A Mongiove si è svolto un incontro dedicato allo scambio degli auguri natalizi, promosso dal Movimento Cristiano Lavoratori di Patti in collaborazione con la parrocchia di Ognissanti. L’iniziativa, organizzata in occasione delle festività del Santo Natale, ha riunito i fedeli della comunità parrocchiale in un momento di condivisione e partecipazione.

All’evento ha preso parte il parroco, Carmelo Paparone, che ha accolto i presenti all’interno della parrocchia di Ognissanti di Mongiove. Insieme a lui erano presenti numerosi fedeli, intervenuti per partecipare allo scambio di auguri e al momento comunitario previsto dall’iniziativa.

Per il Movimento Cristiano Lavoratori erano presenti i rappresentanti della sede comunale, con il segretario Placido Salvo e il presidente Nunzio Saturno, che hanno partecipato all’incontro insieme agli iscritti e ai simpatizzanti dell’associazione.

La partecipazione si è estesa anche ai livelli provinciali e regionali del Movimento, con la presenza del presidente provinciale, dottor Gaetano Lamberto, e del vice presidente regionale, dottor Ninny Fortunato.

