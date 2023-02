Auditorium comunale di Gioiosa Marea: finanziato intervento di efficientamento energetico

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha assegnato un finanziamento di 257mila euro al comune di Gioiosa Marea per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’Auditorium Comunale “Franco Borà ”. Questo intervento consisterà nella sostituzione della pompa di calore e nella riorganizzazione dell’impianto di riscaldamento e climatizzazione.

Grazie a questo finanziamento, l’Auditorium Comunale potrà migliorare la sua funzionalità riducendo i consumi energetici. Il finanziamento è stato erogato nell’ambito dell’Avviso “Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza Energetica”, che mira a sostenere interventi di efficientamento energetico negli edifici delle Amministrazioni Comunali.

Il Sindaco Giusi La Galia, l’Amministrazione e il Consiglio Comunale hanno espresso la loro soddisfazione per questo finanziamento, che considerano “atteso e fondamentale per migliorare l’accoglienza” dell’Auditorium. Questa struttura rappresenta un punto di riferimento per la città in termini culturali e di intrattenimento, oltre che per le scuole e le associazioni.

Grazie al miglioramento della funzionalità degli impianti, l’Auditorium potrà ospitare eventi di qualità come spettacoli teatrali, musicali, danze, conferenze, esposizioni, e molto altro ancora. L’obiettivo è quello di rilanciare questa struttura come un importante contenitore culturale per la città .