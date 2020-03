Attivato lo “Smart Working” a Piraino

Per ridurre al minimo i contatti e quindi le possibilità di contagio ma garantire, nel contempo, lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali e il compimento dell’attività lavorativa, questa mattina il Sindaco di Piraino ha adottato le linee guida per lo svolgimento del “lavoro agile in emergenza”, che permetterà ai dipendenti comunali, in alcuni casi e in accordo con il proprio responsabile, di lavorare da casa o da luogo diverso da quello della sede di lavoro, durante questo periodo di emergenza, e raggiungere così gli obiettivi prefissati e le attività assegnate.

