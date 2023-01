Attenzione truffa: finto prete chiede offerte per l’istituto Collereale a Messina

Messina è in allarme per la presenza di un falso prete che si aggira per la città , soprattutto nei quartieri della zona sud, chiedendo offerte per la comunità alloggio dell’istituto Collereale. L’uomo ha la tonaca e il colletto, ma non è un vero sacerdote. La notizia è stata diffusa dagli ambienti della chiesa messinese, avvisati da alcuni parrocchiani della presenza del prete sconosciuto.

Gli stessi canonici hanno affermato di non avere notizia della presenza di un nuovo prelato né tanto meno era stata istituita una colletta a domicilio per il Collereale. Si tratta quindi di una truffa a cui bisogna prestare attenzione e a cui occorre prestare la massima attenzione. La Chiesa invita tutti i fedeli a diffidare di questo finto sacerdote e a segnalare qualsiasi incontro sospetto alle autorità competenti.