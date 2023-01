ATM rinnova la flotta: quattro bus snodati in arrivo in Sicilia

L’Azienda Trasporti Municipalizzata (ATM) di Messina sta rinnovando la propria flotta di mezzi con l’acquisto di undici nuovi autobus, finanziati con 4 milioni di euro dall’Agenda Urbana. Entro fine febbraio saranno operativi i primi quattro bus, tra cui quattro autobus snodati da 18 metri, già presenti presso il Service Iveco di Palermo in attesa del montaggio degli ultimi impianti tecnologici. Tre bus da 10,5 metri sono già stati immatricolati e si trovano presso la sede del fornitore “Industria Italiana Autobus” in Campania, mentre entro aprile verranno consegnati altri quattro bus da 12 metri di ultima generazione. Tutti i mezzi saranno euro 6 e dotati di dispositivi per garantire sicurezza e comfort a dipendenti e cittadini.

Il Sindaco Basile ha dichiarato che l’acquisto di nuovi mezzi è un ulteriore passo verso lo sviluppo del territorio e una valorizzazione delle aree pedonali e del trasporto pubblico locale. Il Vicesindaco Mondello ha evidenziato come questo miglioramento dei servizi di ATM sia un ulteriore passo verso una rivoluzione culturale della città che vuole diventare sempre più a misura d’uomo e meno focalizzata sulle automobili. Il presidente di ATM, Giuseppe Campagna, ha dichiarato di essere soddisfatto di poter portare avanti il rinnovamento della flotta nonostante le difficoltà del mercato globale e che con l’aumento della flotta aumenteranno anche i servizi e la famiglia di ATM, con nuove assunzioni in vista.