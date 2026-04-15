Atletica, studenti dell’I.C. “Anna Rita Sidoti” protagonisti a Villafranca

di Maria Cristina Miragliotta – Si sono svolte a Villafranca Tirrena le finali provinciali di atletica leggera che hanno visto la partecipazione dell’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti” di Gioiosa Marea, diretto dalla dirigente scolastica Maria La Rosa. Gli studenti dell’istituto si sono distinti per i risultati conseguiti nelle diverse discipline.

Nel salto in lungo, Mattia Cicero ha ottenuto il primo posto, assicurandosi l’accesso alla finale regionale in programma il 27 aprile a Palermo. Nella stessa manifestazione, Ilenia Raffaele ha conquistato il secondo posto nei 1.000 metri, mentre Giuseppe Calabrese si è classificato secondo negli 80 metri piani. Terza posizione per Gaia Lupica nel lancio del peso e per Karol Paterniti nel salto in lungo.

Buoni riscontri anche nelle gare a squadre. La staffetta femminile 4×100, composta da Giulia Calabrese, Anna Scaffidi, Alisea Fallo e Karol Paterniti, ha fatto registrare una prestazione positiva. Analogo risultato per la formazione maschile della 4×100, con Anitoiae Darius, Giuseppe Calabrese, Rosario Spinella e Mattia Cicero.

Tra le prestazioni individuali si segnala inoltre quella di Samuel Pintaudi, impegnato nei 1.000 metri. L’attenzione si sposta ora sulla finale regionale, dove Mattia Cicero rappresenterà l’istituto presso lo stadio delle Palme di Palermo.

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