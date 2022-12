Asu – Schifani: «Lavoratori fondamentali, approfondiremo la loro vertenza»

«I lavoratori Asu meritano tutta l’attenzione possibile perché da anni, in condizioni di precarietà , svolgono un ruolo fondamentale per il funzionamento degli uffici presso cui prestano servizio. Il nostro impegno sarà sempre quello di rispettare il loro lavoro.

Inoltre, approfondiremo la vertenza che li riguarda per provare a trovare una soluzione legislativa e amministrativa che sia sostenibile». Lo dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani in merito allo sblocco delle somme per i pagamenti delle ore di straordinario dei mesi settembre-dicembre per i lavoratori Asu.