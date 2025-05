Assunti a Trapani 43 infermieri per Ospedali e Case di Comunità

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani ha recentemente comunicato l’assunzione di 43 infermieri, selezionati tramite un avviso pubblico di mobilità volontaria, regionale ed extraregionale. Questa iniziativa fa parte di un piano di assunzione di cento figure professionali, destinate alla copertura di posti nel profilo di Infermiere, nell’ambito dell’Area dei Funzionari e Professionisti della Salute. Le assunzioni riguardano dipendenti con contratto a tempo indeterminato provenienti da altre Aziende del Servizio Sanitario Nazionale.

La procedura, approvata con una delibera del sostituto Direttore Generale Danilo Palazzolo, ha avuto una forte risposta, con un totale di 1.170 domande di partecipazione. Dopo la selezione della Commissione Esaminatrice, è stata stilata una graduatoria di 370 idonei. Tuttavia, solo 43 di questi sono stati selezionati per entrare in servizio, in quanto già in corso vi era l’immissione dei lavoratori che erano già in comando presso l’ASP Trapani.

Secondo le disposizioni, la priorità è stata data ai candidati provenienti da altre aziende del Servizio Sanitario Regionale, e tutti i 43 neoassunti appartengono a questa categoria. La loro integrazione nel sistema sanitario della provincia di Trapani è considerata fondamentale per l’avvio dei nuovi servizi nelle strutture ospedaliere e nelle Case di Comunità, come previsto dalla riforma dell’assistenza sanitaria territoriale che sarà operativa nei prossimi mesi.

