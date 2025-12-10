Associazione mafiosa e droga, cinquanta indagati a Palermo

La Polizia di Stato ha eseguito oggi, su incarico della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, un’ampia operazione contro organizzazioni ritenute attive in ambiti mafiosi ed economici illeciti. L’intervento ha portato all’esecuzione di numerosi provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria, che ha disposto misure restrittive nei confronti di cinquanta persone. Gli indagati sono considerati coinvolti, a vario titolo, in condotte riconducibili all’associazione di tipo mafioso, all’estorsione, alla gestione fittizia di beni e ad attività legate al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo quanto comunicato, l’inchiesta mira a ricostruire un sistema ritenuto in grado di incidere su più settori, dalle dinamiche criminali tradizionali ai presunti interessi economici collegati alla gestione occulta di attività e patrimoni. Nel corso dell’operazione, gli investigatori hanno operato in diverse aree del territorio palermitano, eseguendo arresti e sequestri disposti dal giudice per le indagini preliminari.

La Direzione Distrettuale Antimafia ha evidenziato l’importanza dell’azione coordinata, definendola “un intervento finalizzato al contrasto di strutture organizzate radicate sul territorio e attive in molteplici ambiti criminali”. Le indagini, avviate nei mesi precedenti, hanno riguardato presunte reti di collaborazione tra gruppi impegnati sia nelle tradizionali attività estorsive sia nella distribuzione di droga.

L’operazione, condotta nella mattinata a Palermo e in altri comuni limitrofi, rappresenta un ulteriore sviluppo nell’attività investigativa volta a individuare ruoli, collegamenti e modalità operative attribuite agli indagati. Le autorità non hanno diffuso ulteriori dettagli sulle posizioni dei singoli soggetti coinvolti, in attesa degli approfondimenti giudiziari.

