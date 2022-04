Ass. UNIxME – Eletti Baldo Ferlito e Alessia Merlino

Baldo Ferlito eletto alla Consulta del dipartimento di Veterinaria e Alessia Merlino eletta alla commissione orientamento e tutorato del dipartimento Cospecs.

Baldo Ferlito già rappresentante del Dipartimento di Veterinaria dell’’Associazione UNIxME è stato eletto la scorsa settimana all’unanimità alla Consulta di veterinaria. L’elezione di Baldo Ferlito alla consulta di veterinaria è l’ennesima vittoria dell’associazione UNIxME dopo la vittoria della consulta del Dipartimento Cospecs con Valeria D’Agostino.

È stata eletta alla commissione orientamento e tutorato del dipartimento Cospecs la segretaria dell’Associazione UNIxME ed ex consigliera del dipartimento Cospecs , Alessia merlino.

“Siamo orgogliosi di poter rappresentare gli studenti anche in questi organi” – commentano così Baldo Ferlito e Alessia Merlino dopo le loro rispettive vittorie  – “ cercheremo di assolvere questi compiti al meglio delle nostre capacità , continuando in sinergia a lavorare in collaborazione con la nostra Associazione di riferimento ( UNIxME – UNIVERSITARI PER MESSINA ).

Ringraziamo l’associazione UNIxME ed il nostro presidente dell’associazione Andrea Faraone che ha deciso di investire su di noi, gli studenti che ci hanno consegnato la loro fiducia alle scorse elezioni e i colleghi consiglieri che ce l’hanno rinnovata in questa occasione.Â