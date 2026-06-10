Asp Trapani, pubblicato il bando per l’assunzione di 32 medici

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani ha avviato una procedura concorsuale finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di 32 dirigenti medici in diverse specializzazioni. Il bando, disposto con delibera del Commissario straordinario, prevede una selezione per titoli ed esami destinata al rafforzamento di vari servizi sanitari del territorio.

Nel dettaglio, sono disponibili otto posti per la disciplina di Radiodiagnostica, tre per Medicina Trasfusionale, sei per Medicina Legale e dodici per Psichiatria. Ulteriori tre incarichi riguardano l’Area delle Dipendenze Patologiche (Ser.D.) e sono destinati a professionisti specializzati in Psichiatria oppure in Medicina Interna, Farmacologia, Neurologia e Malattie Infettive.

Tra i requisiti richiesti figurano la laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e il possesso della specializzazione nella disciplina per la quale si concorre, oppure in una disciplina considerata affine o equipollente. È prevista inoltre la partecipazione dei medici iscritti almeno al secondo anno del percorso di formazione specialistica. Per questi candidati sarà predisposta una graduatoria distinta, utilizzabile in caso di esito favorevole della selezione.

La documentazione relativa al concorso è disponibile sia sul portale nazionale per il reclutamento InPA sia sulla piattaforma dedicata alle procedure selettive dell’Asp Trapani. Attraverso il sito sarà possibile effettuare la registrazione, inserire i dati richiesti e completare la domanda online.

Le candidature potranno essere inoltrate a partire dal 10 giugno 2026. Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato alle ore 23:59 del 9 luglio 2026.

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