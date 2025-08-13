ASP Trapani, dieci nuovi medici per i Pronto Soccorso trapanesi

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani ha concluso la procedura concorsuale per l’assunzione di dieci dirigenti medici, destinati all’area dell’emergenza-urgenza. Si tratta di un medico già specializzato e di nove specializzandi che prenderanno servizio nei pronto soccorso degli ospedali della provincia. Lo ha reso noto il Commissario straordinario dell’ASP di Trapani, Sabrina Pulvirenti, evidenziando l’ingresso di nuove risorse nei presidi di riferimento.

Il direttore sanitario aziendale, Danilo Greco, provvederà a definire le assegnazioni in base alla graduatoria e alle necessità dei reparti di emergenza-urgenza degli ospedali di Trapani, Marsala, Pantelleria, Castelvetrano, Mazara del Vallo e Alcamo.

“Il potenziale di crescita degli specializzandi è noto – ha dichiarato Pulvirenti – in quanto sono coinvolti in processi assistenziali complessi nell’ambito dell’emergenza, potendo contare su tutor esperti che indicano il percorso più efficace per la presa in carico del paziente. Nessuno è lasciato solo, nessuno viene lasciato indietro”.

L’operazione rientra nelle azioni di potenziamento delle strutture di pronto soccorso della provincia, con l’obiettivo di rafforzare l’organico e garantire continuità nei servizi di assistenza sanitaria in situazioni di urgenza.

