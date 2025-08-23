Asp Messina, Telemedicina per le Eolie: al via “Arcipelago Sicuro”

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina e il Comitato Regionale Sicilia della Croce Rossa Italiana hanno avviato il progetto “Arcipelago Sicuro” per rafforzare i servizi sanitari nelle Isole Eolie. L’iniziativa, regolata da un protocollo d’intesa firmato dal direttore generale dell’Asp Messina, Giuseppe Cuccì, e sostenuta dal presidente regionale CRI Sicilia, Stefano Principato, introduce strumenti di telemedicina, personale specializzato e mezzi nautici dedicati.

Il programma prevede il monitoraggio a distanza dei pazienti cronici, in particolare con patologie cardiovascolari e respiratorie, attraverso teleconsulti e trasmissione di esami come elettrocardiogrammi, spirometrie e rilevazioni multiparametriche. Per garantire collegamenti rapidi tra le isole sono stati predisposti gommoni attrezzati per l’assistenza infermieristica. I dati raccolti saranno analizzati congiuntamente da Asp e Cri con finalità di ricerca e miglioramento dei modelli di cura.

“Con Arcipelago Sicuro intendiamo dare risposte concrete ai cittadini delle Eolie, migliorando l’accesso ai servizi sanitari e sperimentando un modello innovativo che integra telemedicina e prossimità territoriale”, ha dichiarato Cuccì. Principato ha sottolineato che il progetto “rappresenta un segno tangibile della nostra missione: essere accanto alle persone, ovunque ci sia bisogno”, ringraziando volontari e donatori per il sostegno.

Il protocollo ha una durata iniziale di due mesi, con una fase operativa di quattro settimane già in corso e prorogabile. Le attività sono interamente finanziate da raccolte fondi private promosse dalla Croce Rossa. La Direzione strategica dell’Asp di Messina, composta da Cuccì, Giancarlo Niutta e Giuseppe Ranieri Trimarchi, ha ribadito l’importanza del progetto per “ridurre le disuguaglianze di accesso ai servizi sanitari” nelle aree insulari.

