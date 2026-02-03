Asp Messina, quaranta nuove assunzioni nell’area amministrativa

L’Azienda sanitaria provinciale di Messina ha proceduto all’inserimento di quaranta nuove unità nell’area amministrativa, con l’obiettivo di rafforzare l’organizzazione interna e sostenere il miglioramento dei servizi rivolti all’utenza. Le assunzioni sono finalizzate al potenziamento della struttura gestionale e al supporto dei processi legati alla transizione digitale dell’ente.

Le nuove risorse comprendono collaboratori e dirigenti amministrativi, assistenti informatici e figure con incarichi di coordinamento. Il personale sarà impiegato a supporto delle attività propedeutiche all’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (Lea), garantiti dal Servizio sanitario nazionale. L’intervento è orientato a rendere più efficienti i flussi interni e a favorire un’interazione più funzionale tra amministrazione e cittadini.

Il direttore generale Giuseppe Cucci ha dichiarato: «È una giornata di grande soddisfazione per la nostra comunità sanitaria», precisando che le assunzioni costituiscono «un investimento concreto sulla qualità dei servizi e sull’innovazione dell’azienda sanitaria provinciale». Secondo il direttore generale, l’ingresso delle nuove professionalità consentirà di rafforzare l’efficienza amministrativa, la capacità di programmazione e il supporto tecnologico, con ricadute in termini di rapidità, sicurezza e aderenza ai bisogni dell’utenza.

Tra i neoassunti figurano anche professionisti già impiegati durante l’emergenza Covid e personale con competenze specialistiche. Il direttore amministrativo Giancarlo Niutta ha evidenziato: «Puntiamo alla valorizzazione del personale interno dopo trent’anni di loro attesa».

I nuovi dirigenti contribuiranno al rafforzamento delle funzioni decisionali e strategiche, mentre gli assistenti informatici opereranno a supporto dei processi di digitalizzazione e della sicurezza dei dati. Collaboratori e coordinatori amministrativi saranno impegnati nel miglioramento della gestione dei procedimenti, con effetti diretti sull’efficienza operativa e sulla qualità dell’assistenza sanitaria.

👁 Articolo letto 187 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.