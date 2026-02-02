Asp Messina, Nebrodi: operative tre nuove Case della Comunità Spoke

Con il completamento degli interventi programmati, l’Azienda sanitaria provinciale di Messina ha annunciato l’avvio operativo di tre nuove Case della Comunità di tipo Spoke nei comuni nebroidei di San Salvatore di Fitalia, Castell’Umberto e San Piero Patti. Le strutture rientrano tra gli interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute, e sono destinate al rafforzamento dell’assistenza territoriale attraverso modelli organizzativi orientati alla prossimità e all’integrazione dei servizi.

La Direzione strategica dell’Asp di Messina, composta dal direttore generale Giuseppe Cuccì, dal direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi e dal direttore amministrativo Giancarlo Niutta, ha evidenziato che “con queste strutture salgono a sei le Case della Comunità attive dall’inizio dell’anno, insieme a un ospedale di comunità, mentre entro marzo è prevista l’apertura di ulteriori quindici Cdc e cinque Odc”. Secondo la Direzione, l’iniziativa consolida un modello assistenziale vicino ai cittadini, capace di integrare prevenzione, cure primarie e servizi sociali, in linea con gli standard previsti dal DM 77/2022.

Le tre strutture, di proprietà aziendale, si sviluppano su superfici di circa 800 metri quadrati ciascuna e sono organizzate secondo il modello Spoke, in connessione funzionale con le strutture Hub del territorio. Al loro interno operano medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, infermieri di famiglia e di comunità, specialisti e operatori dei servizi sociali, con l’obiettivo di garantire una presa in carico continuativa e coordinata della persona. Gli spazi sono suddivisi in aree dedicate all’assistenza di prossimità, alle cure primarie integrate e alla specialistica ambulatoriale, oltre ai servizi generali e logistici.

I lavori, conclusi in anticipo rispetto ai tempi contrattuali, sono stati realizzati dalle imprese Zab Costruzioni Srl per San Salvatore di Fitalia, Coopservice S. Coop. P.A. per Castell’Umberto e Pizzarotti & C. S.p.A. per San Piero Patti. Il coordinamento è stato affidato al responsabile del procedimento Fortunato Lipari, sotto la supervisione dell’Uoc Tecnico diretta dall’ingegnere Salvatore Trifiletti e del referente unico aziendale per il PNRR Elisa Mastrantonio.

