Asp Messina – Mammografie gratuite per la giornata della donna a Messina, Taormina, Milazzo, Patti e Sant’Agata

“AbbracciAMO la prevenzione”

È possibile prenotarsi fino a domani (venerdì 4) per eseguire il controllo nella fascia d’età tra 50 e 69 anni.

Mammografie gratuite messe disposizione dell’ASP Messina in occasione della Giornata internazionale della donna grazie all’iniziativa “AbbracciAMO la prevenzione“ promossa in collaborazione con il Centro di riferimento regionale per la senologia dell’Assessorato regionale alla salute: appuntamento, nelle giornate di martedì 8 e sabato 12 marzo, a Messina nei locali di via del Vespri nell’UOS Screening mammografico diretta da Antonello Farsaci, e in provincia, nei presidi ospedalieri di Taormina, Milazzo, Patti e S. Agata Militello.

Lo screening puĂČ essere fatto nella fascia d’etĂ compresa tra 50 e 69 anni. Per informazioni e prenotazioni chiamare il Centro Gestionale Screening entro domani (venerdĂŹ 4 marzo) dalle ore 8 alle 13 ai numeri: 0903652453 oppure 0903652444.