Asp Messina inaugura a Naso la nuova struttura REMS nei Nebrodi

È stata inaugurata a Naso, in provincia di Messina, la nuova Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) dell’Azienda sanitaria provinciale. Alla cerimonia hanno partecipato autorità istituzionali, rappresentanti del mondo sanitario e amministratori locali. Il sindaco di Naso, Gaetano Nani, il direttore generale dell’Asp Giuseppe Cuccì, il funzionario del Ministero della Giustizia Tinuccia Tornabene, il deputato regionale Pino Galluzzo e la segretaria della Cisl Fp Giovanna Bicchieri erano tra i presenti.

La struttura si estende su oltre 1.500 metri quadrati e accoglierà 20 pazienti psichiatrici autori di reato. L’Unità Operativa Semplice Dipartimentale REMS–CTA, diretta da Nicola Gambardella, fa capo al Dipartimento di Salute Mentale guidato da Giuseppe Rao, che coordina le attività psichiatriche provinciali. L’assistenza è garantita continuativamente da personale medico, infermieristico e socio-sanitario, con l’integrazione di psicologi, assistenti sociali, tecnici della riabilitazione e personale di vigilanza.

Il direttore dell’Ufficio Tecnico dell’Asp, Salvatore Trifiletti, ha evidenziato che i nuovi locali offrono condizioni più adeguate agli standard riabilitativi. Le attività previste includono interventi terapeutici individuali, programmi di gruppo, attività occupazionali e laboratori, oltre a iniziative di reinserimento sociale e formazione per l’autonomia.

Il direttore generale dell’Asp, Giuseppe Cuccì, ha annunciato: «Presto chiederemo il raddoppio dei posti letto per potenziare ulteriormente la struttura». Il direttore del Dipartimento di Salute Mentale, Giuseppe Rao, ha sottolineato la scelta dell’area dei Nebrodi per favorire la prossimità ai servizi. Il sindaco Nani ha definito la nuova sede «un punto di riferimento per l’intero territorio regionale».

👁 Articolo letto 416 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.