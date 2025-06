Asp Messina e Comune inaugurano il nuovo Centro Diurno per autistici

È stato inaugurato questa mattina a Messina, presso il Polo Blu dell’Istituto Marino di Mortelle, il primo Centro Diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico. L’iniziativa, promossa dall’Azienda Sanitaria Provinciale (Asp) e dal Comune, intende garantire assistenza medica, supporto psicologico e attività ricreative a venti giovani e adulti selezionati tramite graduatorie provinciali.

Il direttore generale dell’Asp, Giuseppe Cuccì, ha evidenziato come “questa struttura migliori la qualità della vita per molti ragazzi e per le famiglie, offrendo sostegno, supporto e servizi specializzati” e rappresenti “un segnale positivo dell’impegno dell’Asp nel promuovere un approccio integrato e multidisciplinare”. Cuccì ha inoltre sottolineato il ruolo chiave della collaborazione tra enti nel reperimento dei locali, delle risorse e nell’accreditamento del centro.

Il sindaco Federico Basile ha richiamato il valore dell’integrazione, affermando che “ogni individuo ha diritto a un ambiente che valorizzi le differenze e promuova la partecipazione attiva”. L’assessore alle Politiche Sociali, Alessandra Calafiore, ha definito lo spazio “un punto di riferimento per le famiglie, dove promuovere il benessere e lo sviluppo delle capacità individuali”.

L’Asp garantirà un’équipe composta da psichiatri infantili, psicologi, fisioterapisti, logopedisti, infermieri e psicoterapeuti. Messina SocialCity, guidata da Valeria Asquini, fornirà un servizio di trasporto assistito dalle abitazioni al Centro. Sono previsti momenti ludico-ricreativi, terapeutici e futuri partenariati con Cnr Irib e cooperative sociali, al fine di contrastare l’isolamento e favorire l’inclusione delle persone con autismo.

👁 Articolo letto 276 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.