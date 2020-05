ASP Messina – Dal 1 giugno tornano in attività tutti i Punti di Primo Intervento Pediatrico

Facendo seguito alla nota n. 33925/2020 con la quale l’ASP di Messina aveva disposto la sospensione dell’attività dei Punti di Primo Intervento Pediatrico dei Distretti Sanitari, ai fini di evitare la diffusione del contagio da virus Covid 19, viste le misure per la prevenzione, contenimento e gestione dell’emergenza e considerato il netto miglioramento della situazione epidemiologica, l’ASP di Messina ha revocato la sospensione dei predetti Punti di Primo Intervento Pediatrico per l’assistenza sanitaria dei soggetti in età evolutiva, disponendo la riattivazione delle attività a far data dal 01 giugno p.v.

