ASP di Messina convocata Lunedì all’Assessorato Salute per i tetti di spesa della pianta organica

Il Dirigente Generale del Dipartimento Pianificazione Strategica dell’Assessorato per la Salute Ing. Mario La Rocca ha convocato domenica 9 febbraio per le vie brevi l’ASP di Messina ad un incontro, che si terrà in Assessorato lunedì 10 febbraio alle ore 15.30, con oggetto i tetti di spesa per approntare le nuove dotazioni organiche.

“Mi recherò lunedì a Palermo con i dirigenti aziendali – dice il Direttore Generale Paolo La Paglia – per negoziare i nuovi tetti di spesa per le piante organiche del personale dipendente; sono fiducioso che l’Azienda Sanitaria Provinciale avrà le risorse necessarie per redigere dotazioni organiche congrue con quanto previsto dalla vigente rete ospedaliera regionale.”