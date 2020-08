ASP Messina e Confederazione CISL Messina, proficuo incontro per utili sinergie

Si è svolto oggi 14 agosto presso la direzione generale dell’A.S.P. di Messina una proficua riunione di lavoro cui hanno preso parte il direttore generale Paolo La Paglia, il segretario generale confederale della Cisl di Messina Antonino Alibrandi, il segretario generale della Cisl Medici di Messina Gianplacido De Luca e il dirigente nazionale Cisl Medici Giovanni Cucinotta.

Durante il cordiale incontro è stato fatto il punto della situazione della principale Azienda della Provincia (ASP Messina con oltre 4700 dipendenti), analizzando le principale criticità anche relative ai problemi dell’indotto che ruota attorno alle attività sanitarie provinciale, nonché le possibili soluzioni.

“Ringrazio il segretario generale Alibrandi per la gradita visita – ha commentato il direttore generale La Paglia – e così come avviene con le altre confederazioni sindacali procederemo in piena sinergia ai fini di tutelare tutte le attività lavorative e motivare i dipendenti, nel pieno rispetto dei principi e delle direttive aziendali”.