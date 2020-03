ASP Messina – Assunti a tempo indeterminato sei Fisioterapisti per i centri di riabilitazione del territorio provinciale

Hanno firmato il contratto di lavoro, presso la sede della Direzione Generale, e prenderanno servizio nei prossimi giorni 6 collaboratori professionali fisioterapisti che saranno immessi in servizio a tempo indeterminato nei centri di riabilitazione dell’ASP di Messina.

“Sarà così possibile – dice il direttore generale Paolo La Paglia – rafforzare gli organici e permettere continuità di assistenza riabilitativa nei confronti dei pazienti ospiti dei nostri centri di Riabilitazione.”

Questi i nomi dei neoassunti: Princiotta Biagio, Natale Mercede, Zappalà Patrizia, Ruta Teresa, Sorrentino Daniela e Sicilia Marcello.

Come da normativa contrattuale i vincitori hanno scelto la sede in base all’ordine di graduatoria concorsuale; a breve per la sede di Lipari verrà stabilizzato un altro collaboratore fisioterapista, avente i requisiti di legge.

Nei prossimi giorni a seguito di scorrimento della graduatoria l’ASP di Messina coprirà ulteriori posti vacanti di collaboratore fisioterapista.