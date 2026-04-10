Asp Messina, aperte due Case di Comunità a Mistretta e Santo Stefano

Due nuove Case di Comunità sono state attivate dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina nei centri di Mistretta e Santo Stefano di Camastra. Le strutture, classificate come presidi di tipo spoke, rientrano negli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e sono finalizzate al rafforzamento dell’assistenza sanitaria territoriale.

I nuovi servizi sono stati progettati per garantire una maggiore prossimità delle cure, favorire l’integrazione tra le diverse professionalità sanitarie e assicurare una presa in carico continuativa dei pazienti. Tra le prestazioni previste è inclusa anche l’assistenza psicologica. Alla cerimonia di apertura hanno partecipato i vertici dell’Asp, i sindaci Sebastiano Sanzarello e Francesco Re, rispettivamente per Mistretta e Santo Stefano di Camastra, e la direttrice della Uoc di Psicologia Nina Santisi.

“Come Direzione Strategica esprimiamo soddisfazione per queste inaugurazioni, risultato di una pianificazione mirata e della collaborazione con l’assessorato regionale alla Salute e le amministrazioni locali”, hanno dichiarato il direttore generale Giuseppe Cuccì, il direttore amministrativo Giancarlo Niutta e il direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi. “L’obiettivo è assicurare a tutti i cittadini della provincia di Messina percorsi di prevenzione, cura e assistenza accessibili e qualificati”.

L’Asp ha inoltre annunciato che nei prossimi mesi sarà completata l’attivazione degli ospedali di comunità nell’area dei Nebrodi, con sedi a Sant’Agata di Militello e Patti, con l’intento di ridurre i ricoveri impropri e alleggerire il carico sulle strutture ospedaliere.

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