La Lega in giunta, una provocazione alla dignità dei siciliani

«La Lega in giunta siciliana rappresenta già una offesa e un paradosso ma l’Assessorato ai Beni Culturali è proprio una provocazione alla dignità dei siciliani – lo dichiara Pippo Zappulla, Segretario Regionale di Articolo Uno.

Dopo gli insulti, infatti, delle settimane scorse che i meridionali e siciliani hanno subito di essere “inferiori” Musumeci riesce addirittura ad essere felice per avere consegnato la storia e il patrimonio più bello della Sicilia alla Lega, infliggendo a tutti i siciliani una ferita di cui portare vergogna.

La giunta siciliana degli annunzi, delle finanziarie farsa, dell’assenza di ogni progetto di crescita e di sviluppo dell’economia e del lavoro, del fallimento economico ora “diventerà bellissima” pure del decadimento etico.

I siciliani – conclude Zappulla – stiano sicuri anche i nostrani salviniani, sapranno resistere anche a questa oscenità politica e progettuale e alle provocazioni di Musumeci reagiranno organizzando una seria alternativa al sempre più imbarazzante centrodestra regionale».

Beni culturali alla Lega, M5S all’Ars: “Oltraggio alla storia e all’orgoglio dei siciliani, una vergogna”

“I beni culturali e soprattutto l’identità siciliana passano nelle mani della Lega di Salvini? Musumeci non poteva trovare peggiore maniera di oltraggiare la storia, l’orgoglio e le aspettative politiche dei siciliani”. Lo dice il capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Ars, Giorgio Pasqua, nel commentare l’ingresso della Lega nel governo regionale. “C’è voluto più di un anno – prosegue – per trovare un nuovo titolare per i Beni culturali, dopo la scomparsa di Tusa. A prescindere dal nome che si sceglierà , il partito è certamente il meno adatto cui affidare le chiavi dell’ineguagliabile patrimonio culturale e artistico siciliano. In un momento in cui i siciliani guardano al governo Musumeci con ansia e trepidazione, in attesa di risposte che diano ristoro a tante categorie in ginocchio, l’esecutivo replica nel peggiore dei modi possibili. Questa operazione merita solo un commento: è una vergogna”, conclude Pasqua.  Â