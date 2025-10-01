Sprechi e privilegi Ars, oltre 145mila euro spesi in trasferte istituzionali

La deputata regionale del Movimento 5 Stelle Stefania Campo ha diffuso un’analisi sui costi sostenuti dall’Assemblea Regionale Siciliana, soffermandosi sulle spese legate ai viaggi istituzionali dei deputati e su alcuni provvedimenti discussi negli ultimi anni.

“Da un lato il presidente della Regione Renato Schifani rivendica di avere azzerato il disavanzo, dall’altro i cittadini continuano a convivere con servizi carenti mentre le risorse sembrano destinate a privilegi e sprechi” ha dichiarato Campo, che ha ricordato il dibattito sul cosiddetto “salva-ineleggibili” e sulla proposta di reintrodurre l’elezione diretta delle province.

La deputata ha evidenziato anche la recente approvazione della norma sui deputati supplenti, “dodici possibili parlamentari in più, sostituti degli assessori eletti, che costerebbero oltre 12.500 euro mensili ciascuno, a cui andrebbero aggiunti circa 5.000 euro per staff e collaboratori”. Secondo le stime, la spesa complessiva in un quinquennio supererebbe i 17 milioni di euro.

Campo ha inoltre puntato l’attenzione sulle missioni istituzionali dei parlamentari regionali. “La spesa complessiva è stata di 145.351,98 euro” ha sottolineato, segnalando come solo gli spostamenti a Roma abbiano assorbito 47.825,08 euro e quelli a Milano 14.056,81 euro. Le trasferte più onerose all’estero hanno riguardato New York (23.563,55 euro), Chicago (18.548,79 euro) e Los Angeles (8.420,70 euro). Tra le altre mete figurano Dubai (10.428,55 euro), Bruxelles (19.903,14 euro), Berlino (5.072,65 euro) e Cannes (4.885,19 euro).

Secondo Campo, questi numeri pongono interrogativi sull’effettiva ricaduta per la Sicilia delle attività internazionali condotte dai parlamentari regionali.

👁 Articolo letto 271 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.