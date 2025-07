Ars: M5S punta a includere Taormina nella rete ospedaliera regionale

Il capogruppo del M5S all’Ars, Antonio De Luca, ha sottolineato l’importanza della cardiochirurgia pediatrica di Taormina, definita “punto di riferimento fondamentale per famiglie siciliane e del Meridione d’Italia”. Alla commissione Salute dell’Ars ha presentato una risoluzione volta a inserire la struttura nella rete ospedaliera regionale, il cui voto è previsto nelle prossime sedute. Il provvedimento richiede al governo di garantire la permanenza e l’autonomia del centro taorminese, qualora non si ottenga la proroga ministeriale per entrambe le cardiochirurgie pediatriche attive in Sicilia.

De Luca ha inoltre evidenziato che l’unità di Palermo, “non in grado di operare autonomamente” e con la convenzione col San Donato in scadenza, non dovrebbe costituire l’unica alternativa. Per evitare interruzioni, “quella che dovrà restare in vita è certamente quella di Taormina”. Infine, il capogruppo ha chiesto l’ampliamento dei posti letto, attualmente otto, ritenuti insufficienti: ne servirebbero almeno diciotto, suddivisi in otto per cardiochirurgia pediatrica, sei in terapia intensiva e quattro in rianimazione, viste le elevate criticità di afflusso registrate a Taormina rispetto alla limitata occupazione dei letti a Palermo.

