Arresto per rapina in villa a Cassibile, l’uomo sostiene di essere innocente

Nella giornata di ieri, un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri di Siracusa in seguito alla rapina in una villa a Cassibile. L’uomo, originario di Catania, si è dichiarato innocente durante l’interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari, sostenendo di essere stato a Siracusa per questioni di lavoro legate al suo ruolo nel campo della nautica. Nonostante le sue dichiarazioni, il giudice ha deciso di convalidare la misura cautelare e di mandarlo in carcere.

Le indagini continuano per rintracciare gli altri componenti della banda, che al momento sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i rapinatori, travisati con passamontagna e armati di pistole, avrebbero immobilizzato due giovani presenti nella villa al momento dell’irruzione, rubando monili e gioielli ed una cassaforte in camera da letto.

Poco dopo la fuga, le vittime hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine e i carabinieri hanno iniziato le ricerche per acciuffare la banda. Una delle auto utilizzate dai rapinatori è stata intercettata nella zona del fiume Ciane, dove gli autori hanno abbandonato il veicolo e la cassaforte prima di fuggire a piedi nella zona di campagna circostante. Il 40enne è stato poi intercettato su un altro mezzo e arrestato.