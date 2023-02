Arresto per detenzione di droga a Torregrotta: 53enne in custodia domiciliare

I Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno arrestato un 53enne di Torregrotta per detenzione di droga ai fini di spaccio. Il blitz è stato effettuato nell’ambito di servizi finalizzati a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti. Durante le perquisizioni domiciliari e personali, effettuate con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile, del Nucleo Carabinieri Cinofili di Nicolosi e della Stazione di Fondachello Valdina, i Carabinieri hanno scoperto 37 grammi di crack, 19 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e 1.670 euro in contanti, probabilmente il frutto delle attività illecite.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e inviata ai Carabinieri del RIS di Messina per le analisi di laboratorio. Il 53enne è stato arrestato in flagranza di reato e successivamente ristretto presso il proprio domicilio in attesa del rito direttissimo. Questo arresto dimostra la ferma volontà delle Forze dell’Ordine di contrastare il traffico e lo spaccio di droga, per garantire la sicurezza e la salute della comunità .