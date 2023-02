Arresto del presunto responsabile dei furti di auto a Trapani

La Polizia di Stato di Trapani ha arrestato recentemente un uomo sospettato di essere l’autore di numerosi furti su autovetture in sosta. Il personale della Squadra Mobile ha identificato l’uomo grazie alla visione dei dati delle videocamere di sorveglianza e a servizi di perlustrazione notturna del territorio. Nonostante l’uomo agisse con il volto travisato, gli agenti sono riusciti a riconoscerlo e ad arrestarlo.

Durante le perquisizioni effettuate presso la sua abitazione, l’uomo è stato trovato in possesso di una vasta quantità di oggetti, tra cui documenti, carte di credito, attrezzature sportive, orologi, occhiali e abbigliamento vari, che sono stati sequestrati come prova delle sue attività criminose. L’uomo, di 35 anni e con precedenti penali, è stato trattenuto in carcere e dovrà rispondere delle accuse di furto e ricettazione.

La Polizia di Stato sta conducendo ulteriori indagini sul materiale sequestrato, al fine di restituirlo ai legittimi proprietari. Per questo motivo, vengono pubblicate foto degli oggetti in modo che i cittadini possano riconoscere eventuali beni sottratti e mettersi in contatto con la seconda sezione della Squadra Mobile.