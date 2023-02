Arresto del medico di base di Matteo Messina Denaro: Tumbarello accusato di favorire la latitanza del boss

I carabinieri del Ross hanno arrestato il medico di base di Matteo Messina Denaro, Alfonso Tumbarello, e il suo factotum con l’accusa di aver favorito la latitanza del boss. Il medico è accusato di aver firmato più di cento ricette negli ultimi due anni per curare il cancro al colon e al fegato del boss.

Il cugino omonimo di Andrea Bonafede, già in carcere per aver prestato la sua identità al boss, è stato coinvolto nell’operazione come factotum che consegnava le ricette all’ex primula rossa. Secondo i magistrati della Dda, coordinati dal procuratore aggiunto Paolo Guido, il medico avrebbe agito per favorire la latitanza del boss.

I carabinieri avevano già indagato il medico di base di Campobello di Mazara poco dopo la cattura del boss. Su ordine del gip di Palermo Alfredo Montalto, i carabinieri hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per Tumbarello e il suo factotum.