Arresti per furto di auto in centro a Palermo: operazione dei Carabinieri

I Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo hanno continuato l’attività di contrasto ai reati predatori, concentrandosi in particolare sul centro città e sulle zone interessate dalla movida. Nel corso dei recenti controlli, i militari hanno arrestato sei giovani accusati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Due giovani di 25 e 18 anni sono stati arrestati dalla Stazione Palermo Centro dopo aver forzato lo sportello di una Fiat 500 in Piazza G. Verdi e aver tentato di fuggire a bordo di un’altra auto. L’inseguimento è terminato in Piazza Giulio Cesare, dove i due sono stati bloccati e tradotti presso le loro abitazioni in arresti domiciliari, su disposizione delle autorità giudiziarie.

In via della Libertà , una pattuglia della Stazione Palermo Crispi ha arrestato un 23enne e un 18enne subito dopo che questi avevano rubato i fari posteriori di una Smart. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto per entrambi i giovani e ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

In via Marchese di Villabianca, un 35enne e un 31enne sono stati fermati dalla Stazione Palermo Crispi mentre smontavano il catalizzatore di una Hyundai con un seghetto elettrico. Anche per questi due, il G.I.P. ha convalidato l’arresto e ha applicato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.