Arrestato narcotrafficante a Siracusa

Agenti della Squadra Mobile di Siracusa hanno tratto in arresto Campailla Gaetano, siracusano di 55 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo spiccato dalle Autorità maltesi.

L’uomo, che è stato condotto nel carcere di Cavadonna, è accusato di traffico di sostanze stupefacenti.

Inoltre, nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata a casa di Campailla durante le fasi dell’arresto, gli investigatori della Squadra Mobile aretusea hanno rinvenuto e sequestrato 70 grammi di hashish, già suddivisi in dosi, e pronte per lo spaccio ed hanno denunciato l’uomo anche per detenzione ai fini dello spaccio di droga.