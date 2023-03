Arrestato macellaio a Milazzo, la droga nelle mascherine FFP2

Questa mattina, all’alba del 13 marzo 2023, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di un 55enne macellaio. La misura √® stata emessa dal GIP del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, su richiesta della locale Procura della Repubblica, in base ai gravi indizi di colpevolezza riscontrati nei confronti dell’indagato riguardo al reato di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

L’arresto √® il risultato dell’attivit√† investigativa condotta dai Carabinieri della Compagnia di Milazzo. Gli agenti hanno effettuato intercettazioni telefoniche, ambientali e servizi di osservazione che hanno permesso di ricostruire l’esistenza di una sistematica attivit√† illecita di spaccio da parte dell’indagato.

Gli inquirenti hanno accertato che l’uomo concordava telefonicamente gli appuntamenti con i presunti acquirenti, che poi si recavano presso la sua abitazione per acquistare lo stupefacente pattuito. Questi appuntamenti sono stati registrati e documentati attraverso video riprese effettuate dai militari. Durante questi incontri, il macellaio indossava una mascherina FFP2 appositamente modificata, nella quale occultava la droga da cedere.

Durante l’attivit√† investigativa, svolta dai Carabinieri nel maggio del 2022, vennero trovate nella disponibilit√† dell’indagato 11 confezioni di cocaina e circa 96 grammi di hashish. Nell’abitazione dell’uomo sono stati trovati anche strumenti funzionali alla preparazione di dosi per il successivo spaccio, quali bilancini di precisione, rotoli di cellophane e buste. In particolare, queste ultime erano caratterizzate dal logo della macelleria gestita dall’indagato, presumibilmente utilizzate per non destare sospetti e sfuggire ad eventuali controlli.

L’arresto di oggi conferma le accuse di traffico di droga a carico del macellaio, gi√† noto alle Forze dell’Ordine. La pronta azione dei Carabinieri della Compagnia di Milazzo dimostra l’efficacia delle attivit√† investigative sul territorio, finalizzate a contrastare il fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti.

