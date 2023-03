Arrestato imprenditore agricolo di Belpasso per sfruttamento del lavoro

Un imprenditore agricolo di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, con il supporto dei militari della Compagnia Carabinieri di Paternò e Sciacca. Il provvedimento è stato firmato dal gip del Tribunale di Catania su richiesta della Procura etnea. L’uomo, titolare di un’azienda agricola, è accusato di sfruttamento del lavoro e per reati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro in danno dei propri dipendenti, in concorso con un altro soggetto di nazionalità marocchina di 45 anni.

Quest’ultimo, che risulta soggiornante nel territorio di Paternò da anni, era l’intermediario tra il datore di lavoro e i lavoratori dipendenti, definendosi un vero e proprio “caporale”. Prima di impiegare i lavoratori, l’imprenditore agricolo avrebbe pagato il “caporale” per le pratiche di emersione di extracomunitari privi di permesso di soggiorno in Italia.

Secondo le indagini condotte dai carabinieri, l’imprenditore agricolo avrebbe impiegato quattro dipendenti stranieri di nazionalità marocchina, corrispondendo loro una retribuzione irrisoria di soli 35 euro giornaliere di cui 5 euro da versare al caporale. Inoltre, avrebbe costretto i lavoratori a svolgere turni di lavoro estenuanti, senza riconoscere loro ferie, riposi settimanali ed indennità accessorie.

Tutto ciò è stato fatto in violazione di ogni regola in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro. L’indagine è scaturita dalla denuncia di un cittadino marocchino dipendente dall’imprenditore, sostenuto dall’Oim, l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni – Progetto DI.AGR.AMMI SUD, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L’imprenditore agricolo è stato arrestato con l’accusa di sfruttamento del lavoro e reati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. L’episodio si configura come un grave esempio di sfruttamento della manodopera straniera e rappresenta una ferita per l’intero sistema produttivo. Sono sempre più frequenti gli episodi di sfruttamento lavorativo in agricoltura e questo caso, purtroppo, ne è un esempio lampante.

© Riproduzione riservata.