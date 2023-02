Arrestato a Vittoria un pregiudicato per tentato furto aggravato in un ristorante dismesso

Arrestato a Vittoria un pregiudicato per tentato furto aggravato in un ristorante dismesso

Un tentativo di furto aggravato in un ristorante dismesso di Vittoria è stato sventato dalla Polizia di Stato nella mattina di lunedì. Un vittoriese, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stato sorpreso dal proprietario del locale mentre cercava di portare via un televisore e altri elettrodomestici. Fortunatamente, il proprietario ha prontamente allertato la polizia, che ha bloccato il malvivente mentre cercava di fuggire.

Secondo le indagini svolte, l’uomo aveva già messo da parte i beni rubati in previsione di caricarli in un’auto e portarli via. Gli agenti hanno prontamente restituito la refurtiva al legittimo proprietario del ristorante.

Il tentato furto aggravato è un reato grave, e per questo motivo C.V., nato nel 1998, è stato arrestato in flagranza di reato e portato presso gli uffici del Commissariato di Pubblica Sicurezza. Su disposizione del Pubblico Ministero, l’uomo è stato successivamente condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La Polizia di Stato continua ad impegnarsi nella prevenzione e repressione dei reati predatori in questa zona, intensificando la presenza di pattuglie sul territorio per garantire la sicurezza dei cittadini. La prontezza dell’operato della polizia, insieme alla collaborazione del proprietario del ristorante, hanno permesso di scongiurare un ulteriore episodio di criminalità e garantire un maggior senso di sicurezza nella comunità locale.