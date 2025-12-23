Cronaca

Arrestato a Taormina 63enne ex infermiere per violenza su minore

martedì 23.12.2025 - 17:54:49
175

Polizia Taormina

Un uomo di 63 anni, infermiere in pensione originario di Partinico, è stato arrestato a Taormina con l’accusa di violenza sessuale su un minorenne. Il provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato eseguito dalla Polizia di Stato su ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Messina, a seguito di una richiesta della Procura locale.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Messina e condotte dal Commissariato di Taormina, sono partite da una segnalazione delle autorità scolastiche. Le attività investigative, che hanno incluso intercettazioni telefoniche e ambientali, hanno permesso di raccogliere elementi che, secondo l’accusa, dimostrerebbero il reato. Dall’inchiesta emerge che l’uomo avrebbe approfittato dei momenti in cui il quattordicenne gli veniva affidato, nonché delle sue ridotte capacità, per costringerlo ad atti sessuali all’interno della propria autovettura e di un garage a sua disposizione.

CanaleSicilia

“Il quadro indiziario prospettato dalle forze dell’ordine è stato condiviso dal G.I.P.”, si apprende dagli atti. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito presso la casa circondariale di Messina – Gazzi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.


👁 Articolo letto 175 volte.
© 2025 Riproduzione Riservata.

Leggi la Prima Pagina

Tags
martedì 23.12.2025 - 17:54:49
175


Ricette di cucina di prelibatezze siciliane Rubrica di medicina Videocorsi di cucina Rubrica religiosa a cura di fra Felice Le Cronache marziane a cura di Nino Ricciardello

Tasto back to top