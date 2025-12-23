Arrestato a Taormina 63enne ex infermiere per violenza su minore

Un uomo di 63 anni, infermiere in pensione originario di Partinico, è stato arrestato a Taormina con l’accusa di violenza sessuale su un minorenne. Il provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato eseguito dalla Polizia di Stato su ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Messina, a seguito di una richiesta della Procura locale.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Messina e condotte dal Commissariato di Taormina, sono partite da una segnalazione delle autorità scolastiche. Le attività investigative, che hanno incluso intercettazioni telefoniche e ambientali, hanno permesso di raccogliere elementi che, secondo l’accusa, dimostrerebbero il reato. Dall’inchiesta emerge che l’uomo avrebbe approfittato dei momenti in cui il quattordicenne gli veniva affidato, nonché delle sue ridotte capacità, per costringerlo ad atti sessuali all’interno della propria autovettura e di un garage a sua disposizione.

“Il quadro indiziario prospettato dalle forze dell’ordine è stato condiviso dal G.I.P.”, si apprende dagli atti. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito presso la casa circondariale di Messina – Gazzi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

