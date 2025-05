Arrestato 59enne per incendio boschivo a Taormina

I Carabinieri della Compagnia di Taormina hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni, residente a Taormina e già noto alle Forze dell’Ordine.

Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Messina, è stato richiesto dalla Procura della Repubblica di Messina e riguarda l’incendio boschivo che ha devastato un’area di 234 ettari nei giorni 25 e 26 luglio 2023, nei comuni di Taormina, Castelmola e Letojanni. L’incendio ha provocato danni ingenti a coltivazioni, boschi e fabbricati, e ha causato anche la temporanea chiusura di un tratto dell’autostrada A18.

L’inchiesta ha evidenziato che l’uomo avrebbe intenzionalmente innescato il fuoco per bruciare terreni di sua proprietà e di altri, al fine di favorire il pascolo, nonostante questi terreni non fossero suoi.

L’indagato avrebbe anche tentato di “concedere” le aree incendiate ad allevatori in cambio di somme di denaro. Il fuoco, inizialmente localizzato, si è esteso rapidamente a causa dei venti variabili, causando danni anche a un camion e a due fucili appartenenti all’uomo.

L’incendio ha avuto ripercussioni in altre zone limitrofe, con episodi incendiari anche in altri comuni, che hanno richiesto evacuazioni e danneggiato abitazioni. Le indagini hanno confermato che l’uomo aveva intenzioni economiche nel distruggere le terre, e che aveva accompagnato alcuni individui a pascolare nelle aree devastate dal fuoco. Precedentemente coinvolto in operazioni giudiziarie, l’uomo era stato recentemente arrestato per estorsione aggravata.

👁 Articolo letto 344 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.