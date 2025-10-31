Arrestato 37enne per aggressione al padre e resistenza alla Polizia

La Polizia Ferroviaria di Messina ha tratto in arresto un uomo di 37 anni con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’intervento è avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria, dove gli agenti, impegnati in attività di vigilanza, sono stati allertati da alcuni passanti per una violenta lite in corso.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato un uomo con visibili segni di percosse e difficoltà a camminare, circondato da alcune persone che tentavano di soccorrerlo. Nelle vicinanze, un giovane in evidente stato di agitazione continuava a minacciare il ferito. Secondo quanto riferito dai presenti, l’aggressore era il figlio della vittima.

Alla richiesta di identificazione, il trentasettenne si è rifiutato di fornire i documenti e ha cercato di sottrarsi al controllo, colpendo gli agenti con calci e spingendo il proprio motociclo contro di loro. Uno dei poliziotti ha riportato una contusione al ginocchio.

L’uomo è stato successivamente immobilizzato e identificato. Dagli accertamenti è emerso che aveva diversi precedenti, tra cui episodi di violenza ai danni del padre. Arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, è stato condotto alla casa circondariale di Gazzi su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Dopo la convalida dell’arresto in sede di rito direttissimo, è stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere.

