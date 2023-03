Arrestato 28enne a Marsala, spacciava droga “marchiata” Riina e Messina Denaro

Il Nucleo Operativo e Radiomobile di Marsala, coordinato dalla locale Procura della Repubblica, ha effettuato un’importante operazione antidroga. Dopo giorni di sorveglianza, i militari hanno fermato un uomo di 28 anni che aveva appena lasciato un magazzino nella periferia della città . Dopo averlo perquisito, i carabinieri hanno trovato nella sua tasca 50 grammi di cocaina pura.

Successivamente, i militari hanno fatto irruzione nel magazzino e hanno scoperto un vero e proprio laboratorio per il taglio e confezionamento delle droghe. All’interno del deposito sono stati sequestrati 13 kg di hashish, 700 grammi di cocaina pura e 700 grammi di marijuana, contenuti in diversi sacchetti di plastica.

Ma non è tutto. Nel magazzino sono stati trovati anche panetti di hashish recanti le effigi di Salvatore Riina, Matteo Messina Denaro e del noto personaggio de il padrino, una macchina per il confezionamento sottovuoto, due bilancini elettronici e materiale utile per il taglio della sostanza.

Il giovane fermato è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ma l’operazione non si è fermata qui. Sono state effettuate altre perquisizioni in abitazioni ed autovetture nella disponibilità del soggetto fermato, rinvenendo appunti e contabilità al vaglio dei carabinieri.

Questa operazione dimostra l’importanza della sorveglianza continua da parte delle forze dell’ordine per combattere il traffico di droga e il loro ruolo cruciale nella tutela della salute e della sicurezza dei cittadini.

