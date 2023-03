Arrestati tre cittadini tunisini per rapina e sequestro di persona a Messina

Tre cittadini tunisini sono stati arrestati dalla polizia di Messina su ordinanza di custodia cautelare del Tribunale della città . Gli indagati, due uomini di 18 e 24 anni e una donna di 30, sono accusati di rapina, sequestro di persona, lesioni personali aggravate e violenza privata ai danni di una giovane donna straniera. I fatti risalgono alla notte del 20 febbraio, quando un autista di un autobus pubblico ha richiesto l’intervento della polizia per un’aggressione ai danni di una donna in via Circuito, zona Torre Faro.

L’immediato intervento dei poliziotti delle volanti e gli accertamenti successivi hanno permesso di ricostruire l’accaduto e di individuare gli indagati. La donna arrestata, conoscente della vittima, avrebbe chiesto alla giovane di uscire insieme. Gli altri due, invece, l’avrebbero minacciata con una bottiglia di vetro rotta e l’avrebbero costretta a raggiungere una spiaggia appartata, dove l’hanno trattenuta per lungo tempo e l’hanno malmenata ripetutamente, rapinandola poi di smartphone, portafoglio, documenti e carta di credito.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’aggressione sarebbe stata scatenata da futili motivi legati alla gelosia della trentenne nei confronti della vittima. Fortunatamente, la donna è riuscita a fuggire e a trovare aiuto grazie all’aiuto del conducente dell’autobus. I tre sospettati, tuttavia, sono stati individuati e bloccati dalla polizia dopo una breve ricerca. Ora rischiano pesanti condanne per i loro reati.

