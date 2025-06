Arrestati due messinesi per resistenza a pubblico ufficiale e porto d’arma

Nel corso di un normale servizio di controllo del territorio, la Polizia di Stato ha arrestato due giovani messinesi, rispettivamente di 23 e 24 anni, per resistenza a pubblico ufficiale e li ha denunciati per porto di armi o oggetti atti a offendere. In zona Giostra, una pattuglia delle Volanti ha notato due individui a bordo di un motociclo con volto travisato da casco e passamontagna. Alla vista degli agenti, i due hanno tentato di sottrarsi al controllo, ignorando l’alt intimato e dandosi alla fuga.

L’inseguimento si è concluso con il fermo dei soggetti, grazie anche all’uso dei dispositivi luminosi e sonori dei mezzi di servizio. Durante la fuga, i due hanno perso sulla carreggiata una pistola tipo “scacciacani” priva di tappo rosso, una fedele riproduzione di una pistola semiautomatica, circostanza che ha portato alla denuncia per porto di arma o oggetto atto a offendere. A seguito dell’udienza per rito direttissimo, il Giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto per entrambi la misura cautelare degli arresti domiciliari.

👁 Articolo letto 280 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.